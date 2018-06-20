دعا حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين إلى منع اللاعبين مسعود أوزيل وإيلكاي جندوجان، اللذين التقطت لهما صور مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من المشاركة ضمن المنتخب الألماني في مباريات كأس العالم في روسيا.
اليمين الألماني المتطرف يطالب بحرمان أوزيل وغندوغان من المشاركة في المونديال بسبب إردوغان
اليمين الألماني المتطرف يطالب بحرمان أوزيل وغندوغان من المشاركة في المونديال بسبب إردوغان
وكان اللاعبان، وهما من أصل تركي، قد أغضبا بعض المشجعين والساسة، عندما التقطت لهما صور مع إردوغان الشهر الماضي، وهما يتعرضان لموجة من الانتقادات منذ ذلك الحين، إذ يقول نواب بالبرلمان واتحاد الكرة الألماني إن إردوغان لا يحترم القيم الألمانية بالقدر الكافي.
للمزيد على يورونيوز:
لوف: أوزيل وغوندوغان عانيا نفسيا بسبب صورة إردوغان
مونديال روسيا: "لعنة" الدقائق الأخيرة تعصف بآمال المنتخبات العربية
كوبر يكشف عن أقوى أسلحته في مبارته مع روسيا
وخسرت ألمانيا 1-صفر يوم الأحد في مباراة مع المكسيك. ويتعرض يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لانتقادات لتمسكه بأوزيل بدلا من ماركو رويس لاعب الوسط المهاجم ذي اللياقة البدنية والسرعة العالية.
وقال يورن كونيج المتحدث باسم الحزب لشؤون الرياضة "روح الفريق غائبة عن أوزيل وجندوجان في الفريق الألماني، لأن من يشارك بنصف قلبه لا يمكن أن يبدي الروح القتالية اللازمة".
وأضاف "يتعين على يواخيم لوف أن ينهي الأمر ويعيدهما إلى بلدهما. هناك لاعبون وطنيون فخورون ببلادنا ويجب أن يخلي أوزيل وجندوجان مكانيهما في الفريق الوطني، للاعبين لا يكنان من التقدير لرئيس تركيا أكثر مما يكنانه لألمانيا".
واستخدم جندوجان أيضا كلمة "رئيسي" عندما أشار إلى إردوغان في رسالة، وذلك رغم تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في العامين الماضيين، بسبب حملة تشنها الحكومة التركية على من تشتبه في أنهم دعموا محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
ولم ترد أحزاب أخرى على تصريحات حزب البديل من أجل ألمانيا. وعادة ما ترفض جماعات سياسية أخرى العمل مع حزب البديل الذي فاز بمقاعد في البرلمان لأول مرة العام الماضي.