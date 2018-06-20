تعرف على أزمة اللاجئين حول العالم في 7 رسومات بيانية

كشف التقرير السنوي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنّ عدد اللاجئين والنازحين في العالم وصل إلى 68.5 مليون شخص مع نهاية العام 2017، أي بزيادة 4.6 في المائة مقارنة مع العام 2016. وحسب التقرير نفسه هناك 16.2 مليون شخص نزحوا خلال 2017، للمرة الأولى بشكل متكرر، وهو ما يشير إلى وجود تحركات لأعداد كبيرة من الأشخاص بمعدل نزوح شخص كلّ ثانيتين.

وأشارت البيانات إلى أنّ حوالي 70 في المائة من اللاجئين في العالم فروا من خمس دول فقط هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال، وهو ما يتزامن مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين كانوا في انتظار نتائج طلباتهم للحصول على وضع لاجئ إلى غاية نهاية ديسمبر-كانون الأول 2017 إلى حوالي 300 ألف شخص، ليصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

في اليوم العالمي للاجئ، إليكم بعض الأرقام عن الأزمة العالمية للجوء

عدد اللاجئين حسب بلد المنشأ

أكثر خمس دول مضيفة للاجئين

أكثر خمسة بلدان يأتي منها اللاجئون

عدد اللاجئين حسب القارة

أكبر عدد للنازحين داخليًا

الدول الأوروبية الرئيسية لطالبي اللجوء الجدد

بالنسبة للنازحين داخل بلدانهم، فهم يمثلون 40 مليون شخص من العدد الإجمالي، أي أقلّ بقليل 40.3 مليون لاجئ كان مسجلا في العام 2016، وبالتالي فعدد اللاجئين والنازحين حول العالم خلال 2017 يساوي عدد سكان تايلاند تقريباً، وعلى المستوى العالمي، هناك شخص واحد مهجّر من أصل كل 110 أشخاص.