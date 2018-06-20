علامة "بينيتون" الإيطالية تثير الجدل بحملة دعاية استخدمت فيها صور مهاجرين

أثارت شركة "بينيتون" الشهيرة للأزياء جدلاً واسعاً بحملتها االدعائية الأخيرة التي استخدمت فيها صوراً لمهاجرين في البحر في خضم الجدل حول قضية المهاجرين في إيطاليا.

ونشرت الشركة المعروفة بحملاتها الإعلانية المختلفة والجريئة صورتين لمهاجرين يتم إنقاذهم في البحر. ويظهر في الصورة الأولى مهاجرون يتلقون الدعم من الصليب الأحمر الإيطالي، بينما تُظهر الصورة الثانية مجموعة من الرجال والنساء يرتدون سترات نجاة ويتم إنقاذهم من قبل منظمة الإغاثة غير الحكومية " إس.أو.إس.ميديتيراني".