حقيقة تاريخية عن لقاءات الأوروغواي والسعودية

بعيدا عن المستوى الضعيف الذي ظهر فيه المنتخب السعودي في مواجهته مع روسيا، وعن التفوق الذي اظهرته الأوروغواي أمام مصر، إلا أن للسعودية حظوظ بالفوز في اللقاء المقبل مع الفريق الأورغوياني، إذا ما عدنا بالتاريخ إلى الوراء وقرأنا عن نتائج المواجهات بين المنتخبين.
فالأوروغواي فشلت في الفوز على السعودية في اللقاء الذي جمعهما في كأس العالم 2002، كما فشلت في العام 2014 ليكون التعادل سيد الموقف.
وبالحديث عن تاريخ الأوروغواي في المونديال:
- فقد شاركت 12 مرة وفازت باللقب مرتين عندما نظمت البطولة في 1930 وفي نسخة البرازيل 1950.
- بعد الفشل في التأهل لنسخة 2006 في ألمانيا حققت أوروجواي مفاجأة بالوصول للدور قبل النهائي في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا بينما وصلت لدور 16 في البرازيل 2014.
- لم تخرج أوروجواي من دور المجموعات في بطولات تحت قيادة المدرب أوسكار تاباريز وهي المرشحة لتصدر المجموعة الأولى لكن تنتظرها مواجهة صعبة ضد البرتغال أو إسبانيا على الأرجح في دور 16.
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أما السعودية:
- تظهر السعودية في النهائيات لأول مرة منذ 2006 وفي أربع مشاركات سابقة وصلت مرة واحدة لدور 16 في 1994.
- خسرت السعودية 5 صفر من روسيا في المباراة الافتتاحية بينما فازت أوروجواي بصعوبة 1- صفر على مصر بهدف في الدقيقة 89 من رأسية خوسيه خيمنيز.
وبالحديث عن المواجهة القادمة بين الفريقين:
- المكان: استاد روستوف في روستوف-أون- دون
- السعة: 43472 متفرجا
- الموعد: الثلاثاء 20 يونيو / حزيران الساعة 1800 بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش)