حقيقة تاريخية عن لقاءات الأوروغواي والسعودية

بعيدا عن المستوى الضعيف الذي ظهر فيه المنتخب السعودي في مواجهته مع روسيا، وعن التفوق الذي اظهرته الأوروغواي أمام مصر، إلا أن للسعودية حظوظ بالفوز في اللقاء المقبل مع الفريق الأورغوياني، إذا ما عدنا بالتاريخ إلى الوراء وقرأنا عن نتائج المواجهات بين المنتخبين.

فالأوروغواي فشلت في الفوز على السعودية في اللقاء الذي جمعهما في كأس العالم 2002، كما فشلت في العام 2014 ليكون التعادل سيد الموقف.

وبالحديث عن تاريخ الأوروغواي في المونديال:

- فقد شاركت 12 مرة وفازت باللقب مرتين عندما نظمت البطولة في 1930 وفي نسخة البرازيل 1950.