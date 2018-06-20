هبطت طائرة مدنية روسية الأربعاء بالعاصمة العراقية بغداد في أول رحلة منذ الغزو الأميركي للعراق.
أول طائرة مدنية روسية تهبط في بغداد منذ 2004
أول طائرة مدنية روسية تهبط في بغداد منذ 2004
وأقلعت طائرة روسية من نوع "إيرباص 320" وتتبع لشركة "ريد وينجز" من مطار دومديدفا في موسكو عند الواحدة والنصف بعد منتصف فجر الأربعاء، لتسجل أول رحلة جوية بين روسيا والعراق منذ 2004 وهي أول طائرة لشركة "ريد وينجز" وأول طائرة لأي شركة روسية اخرى أيضا.
ونقلت وسائل إعلام روسية هذ الاسبوع أن الخطوط الجوية الروسية حصلت على الضوء الاخضر من وزارة النقل العراقية للبدء برحلة هذا الاسبوع من موسكو إلى بغداد، وكان البلدان دخلا في مفاوضات لاستئناف الرحلات الجوية منذ 2015.
وقد توقفت الرحلات التجارية والمدنية بين البلدين قبل ثلاثة عشر عاما بسبب الغزو الأميركي للعراق والذي أطاح بالرئيس صدام حسين وتوقفت نهائيا في 2004.
بدورها كانت الخطوط الجوية العراقية استأنفت أولى رحلاتها في أيلول/سبتمبر من العام 2017
وتعززت العلاقات بين البلدين مؤخرا بعد شراء العراق لدبابات هجومية من طراز "تي-90" روسية الصنع.