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ألمانيا

الأمن الداخلي الألماني يحذر من هجوم بغاز الرايسين ينفذه "متشددون إسلاميون"

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الأمن الداخلي الألماني يحذر من هجوم بغاز الرايسين ينفذه "متشددون إسلاميون"

الأمن الداخلي الألماني يحذر من هجوم بغاز الرايسين ينفذه "متشددون إسلاميون"
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REUTERS/Ralph Orlowski
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حذر مصدر في الأمن الداخلي بألمانيا الأربعاء من احتمال تنفيذ من يوصفون بالمتشددين الإسلاميين هجمات باستخدام مواد سامة داخل البلاد في أي وقت.

التحذيرجاء بعد القبض على تونسي عمره 29 عاما في مدينة كولونيا في 13 من حزيران/يونيو الجاري للاشتباه في تخطيطه لهجوم وتصنيع "سلاح بيولوجي" باستخدام مادة الرايسين.

وقال المصدر الأمني إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية لهم خبرة سابقة بمادة الرايسين وتمكنوا من تصنيعها.

وأضاف أن التنظيم قدم إرشادات تفصيلية بشأن كيفية إنتاج هذه المادة في كتيب.