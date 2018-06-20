عاج الفيلة ولحوم الدببة في عملية دولية للانتربول لمكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات

شنّت الشرطة الدولية "الإنتربول" عملية دولية ضد التجارة غير المشروعة للحيوانات البرية وهال الخشب. وتهدف هذه العملية إلى وضع حدّ لشبكات التهريب المنظمة التي تنشط في مجال استغلال وبيع الحيوانات. وتشارك في هذه العملية أجهزة الأمن والجمارك وشرطة الحدود ومصالح حماية البيئة والحياة البرية وأعوان حراسة الغابات من أكثر من 90 بلدا.

العملية التي انطلقت في الأول من مايو-أيار إلى غاية الحادي والثلاثين منه، أسفرت عن مصادرة سلع وأغراض قدرت قيمتها بملايين الدولارات. التقارير الأمنية أشارت إلى تنفيذ 9741 عملية، وتحديد هوية 1400 شخص ينشطون في مجال التهريب حيث قامت السلطات باعتقالهم والتحقيق معهم في جميع أنحاء العالم. وتتوقع الشرطة الدولية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمحاكمات على خلفية تورط أطراف جديدة قد تكشفها التحقيقات الجارية.