هيومن رايتس ووتش: اعتقال المزيد من الناشطات في مجال حقوق المراة بالسعودية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن السعودية اعتقلت هذا الشهر ناشطتين أخرييْن من المدافعات عن حقوق المرأة وفرضت حظر سفر على أخريات في إطار حملة صارمة في المملكة.
جاءت الاعتقالات قبل أسابيع قليلة من إلغاء حظرٍ على قيادة النساء للسيارات. وجددت الاعتقالات الانتقادات الموجهة لنهج ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي يهدف لإجراء إصلاحات طموحة في إطار سعيه لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط.
ويسعى ولي العهد إلى انفتاح المملكة من خلال تخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة، لكن الإصلاحات التي لاقت إشادة باعتبارها توجها تقدميّاً تزامنت مع حملة على المعارضة؟
وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الهدف من موجة الاعتقالات الجديدة قد يكون استرضاء محافظين مناهضين للإصلاحات وأنها قد تكون رسالة للنشطاء بعدم الدفع باتجاه تحقيق مطالب لا تتفق مع الأجندة الخاصة بالحكومة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز في السادس من حزيران / يونيو بعد أن عبرت عن تضامنها مع سبعة نشطاء اعتقلوا في أيّار / مايو.
وأضافت المنظمة أن السلطات اعتقلت أيضا مياء الزهراني بعد ما تردد عن نشرها رسالة على الإنترنت طلبت منها عبد العزيز نشرها في حالة اعتقالها.
وتابعت المنظمة قائلة إن الناشطتين ممنوعتان من التواصل مع ذويهم.
وأكثر من تم اعتقالهم في أيار / مايو الفائت نساء شاركن من قبل في حملات تطالب بحق المرأة في قيادة السيارات. واتهمتهن السلطات بالتواصل المشبوه مع "شخصيات ومنظمات تعادي للمملكة... وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، وقالت إنها تلاحق آخرين تدور حولهم الشبهات.
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وجرى اعتقال نحو 12 من النشطاء البارزين منذ مايو أيار، بحسب أشخاص على صلة بهم، مما دفع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتعبير أكثر من مرة عن قلقه.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة بعد على طلب للتعقيب.
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش "تبدو الحكومة السعودية عازمة على ألا تترك لمواطنيها أي فرصة لإظهار مجرد الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم".
وأضافت "يبدو أن جريمة نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين".