هيومن رايتس ووتش: اعتقال المزيد من الناشطات في مجال حقوق المراة بالسعودية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن السعودية اعتقلت هذا الشهر ناشطتين أخرييْن من المدافعات عن حقوق المرأة وفرضت حظر سفر على أخريات في إطار حملة صارمة في المملكة.

جاءت الاعتقالات قبل أسابيع قليلة من إلغاء حظرٍ على قيادة النساء للسيارات. وجددت الاعتقالات الانتقادات الموجهة لنهج ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي يهدف لإجراء إصلاحات طموحة في إطار سعيه لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط.

ويسعى ولي العهد إلى انفتاح المملكة من خلال تخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة، لكن الإصلاحات التي لاقت إشادة باعتبارها توجها تقدميّاً تزامنت مع حملة على المعارضة؟