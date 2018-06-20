الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحماس ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ليل الثلاثاء – الأربعاء نحو خمسة وعشرين موقعاً تابعاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع.
وأكّد الجيش في بيان أصدره فجر اليوم أنه رصد قرابة ثلاثين مقذوفة تمّ إطلاقها من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال ليلة أمس وأن منظومة القبة الحديدة للدفاع الصاروخي اعترضت سبعة صواريخ.
وأضاف بيان الجيش "منظمة حماس الإرهابية استهدفت مدنيين إسرائيليين خلال الليل عبر هجوم قوي بالصواريخ. المنظمة تجرّ مدينيي القطاع إلى منحدر أكثر خطورة من أي وقت مضى".
وذكر سكان أن اثنين من رجال الأمن في حماس تعرضا لإصابات طفيفة في إحدى الضربات الجوية في جنوب القطاع، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في إسرائيل.
وتأتي التطورات الأخيرة ضمن مناخ عام متوتر أدّى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في الأشهر الأخيرة.
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ويرى لاعبون دوليون أنّ استمرار هذا التوتر من شأنه أن يزيد صعوبة الوضعين الإنساني والاقتصادي في القطاع تعقيداً، ويحذرون من وقوع حرب شاملة.
يذكر أخيراً أن ثلاث حروب وقعت بين الطرفين من العام 2008، فيما التزم الطرفان بهدنة هشة منذ العام 2014.