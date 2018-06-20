اجتمع جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وزوج ابنة الرئيس دونالد ترامب مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الأربعاء بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية وذلك في الوقت الذي يعد فيه كوشنر خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط.
صهر ترامب يجتمع مع ولي عهد السعودية بشأن الشرق الأوسط
صهر ترامب يجتمع مع ولي عهد السعودية بشأن الشرق الأوسط
وقال البيت الأبيض في بيان إنهما ناقشا في الاجتماع الذي حضره أيضا المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات تدعيم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وتقديم مساعدات إنسانية لغزة. وعقد كوشنر اجتماعا مماثلا مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الثلاثاء.
وقال كوشنر وجرينبلات إن الخطة التي يضعانها لإقامة سلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية جاهزة تقريبا.
وثارت الشكوك بشأن إمكانية إقامة السلام الشهر الماضي عندما تسبب قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس في اندلاع احتجاجات عنيفة قتل فيها عشرات الفلسطينيين.
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