شاهد: المغاربة متفائلون بقدرتهم على الفوز رغم المباراة الصعبة أمام البرتغال

استعدادا لمباراة منتخبهم الثانية في نهائيات كأس العالم في روسيا، تجمع عدد من مشجعي المنتخب المغربي لمؤازرة فريقهم في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو.
ويلتقي "أسود الأطلسي" اليوم مع المنتخب البرتغالي، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية في المونديال.
تعادل على الأقل
وخسر المنتخب المغربي في مستهل مشواره بالمونديال أمام نظيره الإيراني بهدف وحيد، سجله بالخطأ المدافع المغربي بوهدوز في مرمى فريقه.
أما المنتخب البرتغالي، فأحرز التعادل أمام المنتخب الإسباني، في مباراة شهدت تسجيل ستة أهداف، كان لنجر ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، نصيب الأسد منها بتسجيله "هاتريك" (ثلاثة أهداف)، فيما سجل للإسبان كل من دييغو كوستا هدفين، والمدافع ناتشو ثالث الأهداف.
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ويحتاج المنتخب المغربي أن يحقق التعادل على الأقل أمام البرتغال، ليضمن المضي قدما في المشوار الكروي بالمونديال.