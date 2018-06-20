شاهد.. تدريبات أسود الأطلس استعدادا لمواجهة رونالدو

مشاهد للفريق المغربي في تدريباته في ملعب لوزنكي الثلاثاء 19 يونيو / حزيران، تحضيرا للقائهم المرتقب مع منتخب البرتغال، معنويات اللاعبين تبدو مرتفعة على الرغم من خطورة اللقاء، فقد ينتهي تواجدهم في البطولة مبكرا، في حال خسروا أمام رونالدو ورفاقه.

فخطأ دفاعي كما حصل في مواجهة إيران يوم الجمعة الماضي، بعد أن سجل عبد العزيز بو حدوز هدفا في مرماه، وهو ما قد ينهي أحلام المغاربة بالتأهل للدوري الثاني.

ويمكن القول بأن مهمة لاعبي المغرب غدا لن تكون سهلة إذ عليهم استغلال المرتدات لتسجيل هدف والاستثمار بكل محاولة، عكس ما حصل مع إيران حيث فشل المغاربة في التسجيل من 13 محاولة، والامساك بزمام المباراة لحوالي 64% من وقتها.

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الفرنسي هيرفي رونارد مدرب المنتخب المغربي وخلال مؤتمر صحفي في موسكو تحدث عن اللقاء، وقال:" إنه وبغض النظر عن النتائج في المباراة السابقة، إلا أنه على المنتخب أن يكون مستعدا لمواجهة الغد، وقال:"نحن محظوظون لأننا سنلتقي أبطال أوروبا".