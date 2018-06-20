الجعة تنضب من حانات موسكو بسبب كأس العالم

يعاني محبو شرب الجعة "البيرة " من الانتظار في صفوف طويلة في روسيا بسبب الجماهير الغفيرة ومحبي كرة القدم الذين توافدوا على المدن الروسية لحضور مباريات كأس العالم 2018.
ففي العاصمة موسكو أقدم مشجعو كرة القدم المولعون بالجعة على استهلاكها بشكل كبير ما جعل بعض الحانات والمطاعم في العاصمة الروسية موسكو تقول إن مخزوناتها من الجعة أوشك على النفاد وعليها الانتظار فترة أطول من المعتاد قبل وصول توريدات جديدة.
وغيّر كأس العالم ملامح موسكو حيث انتشر الغناء والهتاف وتزاحم المشجعون على الحانات والمطاعم حول الكرملين والساحة الحمراء.
وقال نادل في مطعم فاخر بوسط موسكو طلب عدم نشر اسمه "لم نعتقد أنهم لن يطلبوا سوى الجعة فقط."
وقال النادل إن الجعة نفدت من المطعم في مطلع الأسبوع الجاري وإن التوريدات تأخذ 24 ساعة على الأقل وهي فترة أطول من المعتاد لأن مخزونات الموردين تنفد أيضا.
يقول ديمتري وهو النادل "الساقي" في حانة "غوغول" إن مشجعي كرة القدم شربوا 800 لتر من الجعة في ثلاثة أيام فقط.
وأضاف "يوجد الكثير من الناس حقا في موسكو ... وجميعهم يشربون. الأمر مثير إنها كرة القدم".
معلوم أن الجعة انخفض بيعها بمقدار الثلث في العقد الأخير مع تزايد الرسوم وفرض قوانين أكثر صرامة على المبيعات والإعلانات.