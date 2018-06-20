بيتزا هت تعلن قرارا جديدا بشان استخدام بعض المضادات الحيوية للدجاج في وجباتها

أعلنت سلسلة بيتزا هت أن مطاعمها في الولايات المتحدة ستتوقف تدريجيّاً عن استخدام مضادات حيوية معينة تستخدمها عادة في الدجاج الذي تقدّمه في وجباتها، بحيث ينتهي الأمر تماما بحلول 2022، وذلك في خطوة جديدة من جانب سلسلة المطاعم التابعة لمؤسسة "يام براند" تهدف لاتّباع ممارسات غذائية صحية.

وكانت بيتزا هت قد قالت في 2016 إنها تعتزم عدم استخدام المضادات الحيوية المهمة في علاجات البشر مع الدجاج الذي يدخل في إعداد شطائر البيتزا بحلول نهاية مارس آذار 2017.