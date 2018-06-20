بيتزا هت تعلن قرارا جديدا بشان استخدام بعض المضادات الحيوية للدجاج في وجباتها

أعلنت سلسلة بيتزا هت أن مطاعمها في الولايات المتحدة ستتوقف تدريجيّاً عن استخدام مضادات حيوية معينة تستخدمها عادة في الدجاج الذي تقدّمه في وجباتها، بحيث ينتهي الأمر تماما بحلول 2022، وذلك في خطوة جديدة من جانب سلسلة المطاعم التابعة لمؤسسة "يام براند" تهدف لاتّباع ممارسات غذائية صحية.
وكانت بيتزا هت قد قالت في 2016 إنها تعتزم عدم استخدام المضادات الحيوية المهمة في علاجات البشر مع الدجاج الذي يدخل في إعداد شطائر البيتزا بحلول نهاية مارس آذار 2017.
وقال ماثيو ويلنغتون مدير برنامج المضادات الحيوية في مؤسسة (بي.آي.آر.جي) الأمريكية لحماية المستهلك في بيان "إعلان بيتزا هت خطوة أخرى صوب إبقاء الأدوية التي من شأنها إنقاذ حياة البشر للهدف الذي أنتجت من أجله... ألا وهو علاج الأمراض".
وأضاف "نحييها لاتخاذ هذه الخطوة ونهيب بالمسؤولين في المطاعم الأخرى أن يحذوا حذوها".
وكانت المخاوف قد زادت بين خبراء الصحة العامة والمستهلكين وحملة الأسهم من أن يسهم الاستخدام المفرط لمثل هذه العقاقير في زيادة حالات العدوى التي تهدد حياة البشر نتيجة البكتيريا المقاومة للمضادات.
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ويباع ما يقدر بنحو 70 في المئة من المضادات الحيوية المهمة لصحة الإنسان بغرض استخدامها في منتجات اللحوم والألبان.
وقالت ماريان رادلي المسؤولة الكبيرة في بيتزا هت "إعلان عدم تقديم دجاج تلقى مضادات حيوية بحلول 2022 يظهر التزامنا بتقديم طعام ليس فقط مذاقه طيب لكنه يجعل أيضا المستهلك يشعر حين تناوله بأنه هو نفسه طيب".
ويجيء القرار عقب خطوات مماثلة اتخذتها سلاسل مطاعم أخرى تابعة أو منافسة لمؤسسة يام براند، مثل دجاج كنتاكي وماكدونالدز.