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سوريا

مهرجان إحتفالي في دمشق للأطفال الناجين من الحرب

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مهرجان إحتفالي في دمشق للأطفال الناجين من الحرب

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رويترز
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نظمت مؤسسة خيرية سورية مؤخرا مهرجانا بالعاصمة دمشق للأطفال الذين عانوا من سنوات الحرب السبع ونجوا من ويلاتها.

المهرجان جاء بعد استعادة جيش النظام السوري السيطرة على ريف دمشق ومحيطها، نظمته مؤسسة "جفرا" للإغاثة والتنمية الشبابية.

ونفذ الأطفال عدداً من الفعاليات والأنشطة بينها رقصة التنين الصيني، الذي يرمز للحياة السعيدة والتفاؤل والكرامة والحيوية والقوة بحسب محمود منسق المؤسسة.