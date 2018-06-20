القصر الملكي البريطاني سيشهد أول حفل زواج مثلي الجنس

شهر واحد على زفاف الأمير البريطاني هاري على الممثلة الأميركية ميغان ماركل، يبدو أن العائلة المالكة ستتوسع وستشهد زفافا أميرياً قريبا.

اللورد إيفار ماونتباتن ابن الخامسة والخمسين عاما، وهو ابن عم الملكة إليزابيث الثانية سيتزوج صاحبه "شريكه" جيمس كويل، في وقت لاحق هذا الصيف.

ماونتباتن التقى كويل في منتجع " فيربيير"السويسري للتزلج بحسب صحيفة ديلي ميل، وظهرت العلاقة بينهما للعلن في 2016، واعتبر ماونتباتن عضو العائلة الأول من العائلة المالكة البريطانية الممتدة الذي سيتزوج زواجاً مثليا.

وقد انفصل ماونتباتن عن زوجته السابقة "بيني" في 2011 وله منها ثلاث بنات.

الزفاف المثلي سيحتضنه متنزه "ماونتباتن برايدول" في ديفون جنوب غرب إنجلترا، ولا يعرف إن كان من أفراد العائلة المالكة البارزين سيحضر الحفل.

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العريس جيولوجي ومزارع وله مزرعة دواجن، ويدير المنزل التاريخي في ديفون، حيث سينظم حفل الزفاف على الرغم من أن المزرعة وما حولها معروضة للبيع بمبلغ 6.5 مليون دولار أميركي.

ماونتباتن هو ابن العم الثالث للملكة اليزابيث، وحفيد مباشرللملكة فيكتوريا، وبسبب اسم عائلته حصل على موقع رسمي في دوائر القصر ونال شرفا بين العائلات البريطانية الأرستقراطية.

تغير رأي القصر البريطاني للمثليين:

لا شك ان الزوجين الشابين في القصر البريطاني "هاري وميغان" أبديا تأييدهما لحقوق المثليين في دول الكومنولث التابعة للتاج البريطاني، وأكدا أن حقوق المثليين على رأس أولوياتهما.

بدوره تسلم الأمير وليام العام الماضي جائزة رابطة المثليين والمتحولين جنسيا التي تمنح سنويا، وحصل الأمير وليام عليها لقبوله الظهور في شريط فيديو عن "الرهاب من المثلية"، دعا فيه إلى حماية حقوقهم والحديث عن التنمر أو "البلطجة" ضد المثليين على شبكة الإنترنت.

وسجل الأمير وليام موقفا تاريخياً عندما ظهر في أيار/مايو 2016 كأول فرد من العائلة المالكة البريطانية على غلاف مجلة للمثليين الذكور.