الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات أمريكية ردا على إجراءات ترامب

قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيطبق ابتداءً من يوم الجمعة بفرض رسوم استيراد بواقع 25 في المئة على مجموعة من المنتجات الأمريكية، ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على شحنات الصلب والألومنيوم المستوردة من الاتحاد في أوائل هذا الشهر.

وتؤكد تلك الخطوة سياسة العين بالعين في نزاع ربما يتصاعد إلى حرب تجارية كاملة، وبصفة خاصة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على السيارات الأوروبية.

وأقرت المفوضية رسميا قانونا بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار)، من بينها منتجات الصلب والألومنيوم، ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول السوداني وويسكي البوربون والسراويل الجينز والدراجات النارية.