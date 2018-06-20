تيريزا ماي تؤيد قانون معاقبة المتلصصين على النساء بعد تعطيله في البرلمان

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى سنّ قانون لتجريم ما أطلق عليه "تصوير ما تحت التنورة" في إنكلترا وويلز. ويأتي ذلك بعد أن قام نائب بريطاني باللجوء إلى حيلة نقاشية مسموح بها في النظام الداخلي للبرلمان، لتعطيل إقرار القانون الجديد الذي يُجرّم التلصّص على النساء.

وأعربت تيريزا ماي عن خيبة أملها من تعطيل مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتلصصون على النساء وينتهكون حرمة حياتهن الشخصية، ماي قالت: "أشعر بخيبة أمل لأن مشروع القانون لم يحرز تقدما في مجلس العموم اليوم، وأريد أن أرى هذه الإجراءات تمر عبر البرلمان، بدعم من الحكومة، قريبا".

ماي أكدت على صفحتها على موقع تويتر أنّ التلصص هو اقتحام للحياة الشخصية، ما يولد لدى ضحاياه الشعور بالإهانة والقهر.

وكان النائب عن حزب المحافظين السير كريستوفر تشوب تسبب عاصفة من الضحك، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وهو يستخدم حق النائب في إطالة الكلام بقدر ما يريد، يوم الجمعة تحديدا. وفي استخدامه لهذه الحيلة كان يقصد إنهاء وقت الجلسة كي لا يتمكن النواب من التصويت على مشروع القانون.