قال سفير الولايات المتحدة في بريطانيا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارته إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل.
دونالد ترامب سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارته المملكة المتحدة الشهر المقبل
دونالد ترامب سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارته المملكة المتحدة الشهر المقبل
ومن المقرر أن يزور ترامب بريطانيا في منتصف شهر يوليو/ جحزيران المقبل، بعد أشهر من التكهنات حول موعد قيام الرئيس الأمريكي
بزيارة أصبحت تقليدا للرؤساء الأمريكيين.
وسئل السفير الأمريكي جونسون عما إذا كان ترامب سيقابل الملكة، ورد "سيرى رئيسة الدولة البريطانية"
مضيفا أنه لم يتم الانتهاء من التفاصيل الأخرى للرحلة.