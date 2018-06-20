ترامب سيصدر قرارا جديدا بخصوص الهجرة والكونغرس يصوت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيوقع قرارا بخصوص المهاجرين يوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران قبل ذهابه إلى مينيسوتا، وبحسب ما قاله فإن هذا القرار من شأنه أن يوقف سياسة فصل الآباء عن الأبناء التي التي تم اتباعها منذ أشهر بعد قراره بعدم التهاون مع المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أنه يعمل على إبقاء الأسر موحدة.
وحول الموضوع غرد ترامب عبر حسابه على تويتر مؤكدا بأن الأخبار الكاذبة لا تتحدث عن الأمن والسلام في بلدنا عندما يتم الحديث عن الهجرة غير الشرعية، قوانين الهجرة أمريكا هي الأسوأ في العالم، والديمقراطيون سيفعلون ما بوسعهم لعدم تغييرها، الحدود المفتوحة تعني المزيد من الجرائم.
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ولام ترامب في تغريدة ثانية الدميقراطيين ملمحا إلى أنها غلطتهم منذ البداية، وقال:"لم يصوتوا بشكل كاف لشرعنة الهجرة، يريدون الحدود مفتوحة، وهو ما يعني حصول جرائم أكثر، أما الجمهوريون فيعملون من أجل إحلال الأمن، حاليا أعمل من أجل شيء ما، هذا لا ينتهي".
من ناحيته أكد بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي أنه سيتم التصويت على قرار لتقنين الهجرة يوم الخميس 21 من الشهر الجاري، وهو ما سيوقف إجراءات فصل الأبناء عن ذويهم حال دخولهم الأراضي الأمريكية بطريقة غير شرعية.