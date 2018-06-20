ترامب سيصدر قرارا جديدا بخصوص الهجرة والكونغرس يصوت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيوقع قرارا بخصوص المهاجرين يوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران قبل ذهابه إلى مينيسوتا، وبحسب ما قاله فإن هذا القرار من شأنه أن يوقف سياسة فصل الآباء عن الأبناء التي التي تم اتباعها منذ أشهر بعد قراره بعدم التهاون مع المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أنه يعمل على إبقاء الأسر موحدة.

وحول الموضوع غرد ترامب عبر حسابه على تويتر مؤكدا بأن الأخبار الكاذبة لا تتحدث عن الأمن والسلام في بلدنا عندما يتم الحديث عن الهجرة غير الشرعية، قوانين الهجرة أمريكا هي الأسوأ في العالم، والديمقراطيون سيفعلون ما بوسعهم لعدم تغييرها، الحدود المفتوحة تعني المزيد من الجرائم.