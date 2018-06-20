تواصلت اليوم الأربعاء جهود البحث عن 180 مفقودا كانوا من بين ركان عبارة غرقت في بحيرة توبا السياحية في جزيرة سومطرة الأندونيسية.
البحث تحت مياه بحيرة توبا عن 180 مفقودا عقب غرق عبارة في إندونيسيا
البحث تحت مياه بحيرة توبا عن 180 مفقودا عقب غرق عبارة في إندونيسيا
قال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية لرويترز يوم الأربعاء إن الوكالة عدَّلت عدد الركاب المفقودين بعد غرق العبارة هذا الأسبوع إلى 180 مفقودا بدلا من 130 حسب تقدير سابق.
وقامت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية بنشر غطاسين وطائرة بدون طيار تعمل تحت الماء للمشاركة في عمليات البحث، بعدما أدت أحوال الطقس السيئة إلى عرقلة عمليات البحث يوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران.
والرقم الجديد لعدد المفقودين يعادل ثلاثة أمثال سعة العبارة. وقال بودياوان رئيس وكالة البحث والإنقاذ ومقرها مدينة ميدان إنه تم إنقاذ 18 وانتشال ثلاث جثث مساء يوم الاثنين.
وأضاف بودياوان "حسب المعلومات فإننا نبحث عن 180 شخصا".
وتجمع العشرات من أفراد أهالي المفقودين على الشاطئ، في وقت يتوقع أن تعثر فرق الانقاذ خلال الساعات المقبلة على المزيد من جثث الضحايا الذي يعتقد انهم عالقين داخل حطام السفينة الغارقة على عمق 450 مترا في البحيرة.
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