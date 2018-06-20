شاهد: ماذا حدث لوزيرة الداخلية الأمريكية في مطعم مكسيكي بسبب سياسة التفريق بين أطفال المهاجرين وذويهم

قاطع ناشطون أميركيون عشاء لوزيرة الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأميركية، كيرستين نيلسن، للتعبير عن سخطهم من تفريق أطفال عن أهاليهم المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكانت نيلسن تأكل في مطعم مكسيكي في العاصمة واشنطن يوم أمس الثلاثاء عندما دخل ناشطون ووجهوا إليها دعوة للكفّ عن عملية تفريق العوائل.