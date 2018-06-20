أوربان يشهر سلاحي الضرائب والسجن في وجه المجموعات التي تساعد المهاجرين

تتجه حكومة المجر إلى فرض ضرائب إضافية خاصّة بنسبة 25 بالمئة على المجموعات التي تعمل على مساعدة المهاجرين، وإلى إصدار الأحكام بالسجن على الأشخاص الذين تتمّ إدانتهم بسبب تقديمهم المساعدة إلى المهاجرين للبقاء في البلاد.
وتعتبر حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من الحكومات الأوروبية الأكثر تطرفاً والأقل انفتاحاً على استقبال المهاجرين واللاجئين.
وسجّل رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التي تمّت في نيسان / أبريل الماضي بعد تعهد قدّمه للمجريين بمقاطعة المنظمات غير الحكومية.
ويعتبر أوربان أن هذه المنظمات تقوّض الوحدة الأوروبية من خلال دعم المهاجرين.
وتقول الحكومة المجرية إن مهمّة تنظيم مسألة الهجرة وحماية البلاد لها متطلّباتها المادية ولذا تطمح إلى تشريع قانون جديد، تفرض الدولة من خلاله ضرائب جديدة على المنظمات والمجموعات التي تعمل مع المهاجرين.
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وستعقد اللجنة الإنسانية التابعة للمجلس الأوروبي اجتماعاً يوم الجمعة المقبل من أجل إعطاء رأيها في التوجّه المجري، غير أن الحكومة المجرية تقول إنها لن تنتظر سماع رأي بروكسل.
واستهدفت النسخة القديمة من مشروع القانون الجمعيات غير الحكومية، ولكن تمّ إسقاط هذا البند في النسخة الأخيرة.