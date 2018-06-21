غرق 220 مهاجرا قبالة ليبيا هذا الأسبوع

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الخميس 21 يونيو / حزيران، إن ناجين أفادوا بغرق نحو 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وقالت المفوضية في بيان إن خمسة فقط نجوا من قارب غارق كان يقل 100 شخص يوم الثلاثاء الماضي بينما غرق في نفس اليوم قارب مطاطي يحمل 130 شخصا مما أدى إلى غرق 70 شخصا. وأضافت أن لاجئين ومهاجرين تم إنقاذهم أفادوا بغرق ما يربو على 50 شخصا كانوا معهم على قارب.
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وأضافت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تشعر بالفزع من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في البحر وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط".