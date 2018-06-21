شاهد.. ليبي حوّل منزله إلى مأوى للقطط

عشرات القطط في باحة منزل بمدينة طرابلس في ليبيا، هي مبادة قام بها شاب ليبي فضل تحويل منزله إلى ملجأ للقطط الضالة. أكثر من خمسين قطة سنويا تدخل هذا المنزل لتلقي العلاج، ولا تُترك حتى تصبح قادرة على الاعتماد على نفسها.
فالقطط بالنسبة لمحمد سعيد حيوانات غير قادرة على التعبير عن ألمها، وللأسف القليل من الناس فقط يتوقفون لمساعدتها ويقول "لا يوجد مراكز صحية للعناية بالحيوانات، مع أن هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى".
جمع القطط الجريحة مهمة محمد الأساسية، بعض القطط يجدها بنفسه في الشوارع وأخرى تصله من خلال مكالمات من أشخاص حول حالات تحتاج للعناية.