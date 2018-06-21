الجزائر تقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة (الباكالوريا)، وفي محاولة لمعالجة مشكلة الغش في الامتحانات، قامت السلطات الجزائرية بقطع خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت خلال الساعة الأولى لكل امتحان في جميع أنحاء البلاد. هذا الإجراء سمح بتوقف خدمة الإنترنت، سواء على الهاتف الأرضي أو الهاتف المحمول، لمدة ساعة بعد بدء كل امتحان لوقف تسريب الأسئلة ومساعدة الطلاب على حلها.

وطلبت السلطات من موزع الانترنت العمومي والشركات الخاصة قطع الإنترنت بشكل كامل في بداية كل امتحان، وهو ما يفرضه دفتر الشروط على المتعاملين، الذين عليهم الامتثال لكل طلب من هذا النوع.

ويجتاز أكثر من 700 ألف طالب امتحانات نهاية التعليم الثانوي الباكالوريا في الجزائر، والتي بدأت الأربعاء 20 يونيو-حزيران وتستمر إلى غاية الاثنين 25 يونيو-حزيران، في ظل إجراءات أمنية مشددة.