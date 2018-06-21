رئيس وزراء الجزائر يدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) إلى الترشح لولاية خامسة في 2019 منهيا بذلك تكهنات بأنه هو نفسه ربما يكون مهتما بالمنصب.

وقال أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، المتحالف مع بوتفليقة، في كلمة أمام كبار أعضاء الحزب اليوم 21 يونيو / حزيران: "مجلسنا الوطني يعتزم دعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر، والتجمع الوطني الديمقراطي يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية".وأضاف "أنه التزام من أجل الاستمرارية والاستقرار، التزام من أجل الجزائر".

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحكم الجزائر في تحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي، والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بوتفليقة إلى الترشح لولاية جديدة من خمس سنوات برغم الغموض الذي يحيط بحالته الصحية.

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ويلازم بوتفليقة مقعدا متحركا منذ أن أصيب بجلطة في 2013، ولم يعلن حتى الآن أنه سيترشح مجددا. وقليلا ما يظهر بوتفليقة في مناسبات عامة منذ 2013.

ويقول محللون إن المعارضة المتشرذمة والمنقسمة على نفسها غير قادرة على أن تشكل تحديا جادا أمام ولاية خامسة لبوتفليقة إذا ما قرر الترشح مرة أخرى.