محكمة بحرينية تبرئ زعماء في المعارضة من تهمة التجسس

برأت محكمة بحرينية الخميس ثلاثة من زعماء جماعة المعارضة الرئيسية في البلاد من تهمة التجسس لحساب قطر في انتصار نادر لشخصيات من المعارضة يقولون إن النيابة تلاحقهم بسبب آرائهم السياسية.

ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى المحامي العام أسامة العوفي قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية برأت ساحتهما إلى جانب عضو ثالث كبير في الوفاق هو علي الأسود. وأشاد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالحكم بوصفه "نهاية لمحاكمة طويلة ومعيبة".