الشرطة تحقق في أداء مشجعين بكأس العالم تحية النازي خلال مباراة انجلترا بتونس

قالت الشرطة البريطانية الأربعاء إنها تحقق في صور لمشجعين للفريق الإنجليزي لكرة القدم يؤدون تحية النازي فيما بدا أنها حانة في مدينة فولغوغراد الروسية حيث أقيمت مباراة انجلترا مع تونس يوم الاثنين.
ويظهر التسجيل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة مشجعين يرفعون أياديهم بتحية النازي ويغنون أغنية مناهضة للسامية في إشارة إلى معسكر اعتقال أوشفيتز النازي تتخللها صيحات النصر.
وقالت المحققة كارولين مارش التي تقود التحقيقات البريطانية المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا "السلوك الكريه الموجود في هذا التسجيل غير مقبول بالمرة ولن يتم التسامح معه".
وأضافت "فريق التحقيق في المملكة المتحدة يجري تحريات سريعة بالفعل لتحديد هوية المشاركين وسيسعى لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدهم".
وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إنه "يدين بشدة" تصرفات الأشخاص المصورين في التسجيل.
وقال ممثل عن الاتحاد "نعمل مع السلطات المعنية ومنها فريق التحقيق بالشرطة البريطانية، الذي يجري تحريات للتعرف على هوية الأفراد المشاركين واتخاذ الإجراء المناسب".
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وأضاف "التصرف المخجل للأفراد في هذا التسجيل لا يعبر عن قيم غالبية مشجعي كرة القدم الإنجليز الذين يدعمون الفريق في روسيا".
وقبل مباراة تونس أحيا مشجعو الفريق الإنجليزي ودبلوماسي بريطاني ذكرى ضحايا أعنف معركة في الحرب العالمية الثانية والتي دارت رحاها في فولجوجراد التي كانت في ذلك الوقت تحمل اسم ستالينجراد.
وفي المعركة أوقف الجيش السوفيتي الأحمر زحف القوات الألمانية بتكلفة بشرية تجاوزت مليون قتيل.
وتعليقا على واقعة تحية النازي قالت السفارة البريطانية في روسيا إنها تنصح المشجعين الزائرين بأن "يكونوا ضيوفا جيدين أثناء وجودهم هنا، باتباع القوانين والعادات المحلية".