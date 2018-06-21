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طفل كندي يستنجد بالشرطة بسبب طبق سلطة

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طفل كندي يستنجد بالشرطة بسبب طبق سلطة

طفل كندي يستنجد بالشرطة بسبب طبق سلطة
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flickr / Jason Lander
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تلقت الشرطة الملكية في مقاطعة هاليفاك في كندا اتصالاً مفاجئاً من طفل يتذمر من أن طبق السلطة الذي قُدّم له ,لم يعجبه.

وأصرّ الطفل الذي لم يتجاوز سنه 12 عاما على الاتصال، واتصل بخدمة الطوارئ عدة مرات ليتأكد من موعد قدوم الشرطة إلى منزله.

وذكرت الشرطة في بيان أنها استجابت لمكالمة الصبي في نهاية المطاف كي تُعلّمه أهمية عدم إساءة استخدام مكالمات الطوارئ.

وتابع البيان : " الاستخدام غير السليم لمكالمات الطوارئ مشكلة موجودة عند جميع الفئات العمرية وهذا يمنع المستجيبين من التعامل الفعال مع حالات الطوارئ الحقيقية".

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وفي تعليق طريف على الحادثة ورد في البيان : " هذا شائع وعادي..الكثير منا قد لا تعجبه السلطة لكن الأهم هو الوعي بمضار الاستخدام غير السليم لمكالمات الطوارئ".

وليست هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها الشرطة اتصالاً غريباً من هذا النوع، فسبق واتصل طفل أمريكي بالشرطة مطالباً بمنع "غرينش" من سرقة عيد الميلاد بعد قراءة قصة تسرق فيها الشخصية عيد الميلاد.

ويفرض القانون عقوبات على الاتصالات غير الجدية بأرقام الطوارئ في عدة دول منها فرنسا.

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