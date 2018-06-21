كندا تُشرّع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية

صوت مجلس الشيوخ الكندي بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام القنب لأغراض ترفيهية، حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن استهلاك وزراعة وثقافة الماريجوانا ستصبح قانونية ابتداء من تاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

وأصبحت كندا بعد هذا القرار أول دولة من مجموعة السبع تُشرّع استعمال القنب، بعد خمس سنوات على تشريعه في الأوروغواي لأول مرة في العالم.

وقال ترودو في تغريده له على تويتر "كان من السهل على أطفالنا الحصول على الماريجوانا وعلى المجرمين حصد الأرباح. اليوم غيرنا ذلك. أقر مجلس الشيوخ للتو خطتنا لتقنين وتنظيم الماريجوانا".