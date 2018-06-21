كندا تُشرّع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية

صوت مجلس الشيوخ الكندي بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام القنب لأغراض ترفيهية، حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن استهلاك وزراعة وثقافة الماريجوانا ستصبح قانونية ابتداء من تاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.
وأصبحت كندا بعد هذا القرار أول دولة من مجموعة السبع تُشرّع استعمال القنب، بعد خمس سنوات على تشريعه في الأوروغواي لأول مرة في العالم.
وقال ترودو في تغريده له على تويتر "كان من السهل على أطفالنا الحصول على الماريجوانا وعلى المجرمين حصد الأرباح. اليوم غيرنا ذلك. أقر مجلس الشيوخ للتو خطتنا لتقنين وتنظيم الماريجوانا".
وأضاف ترودو: " علينا تحمل مسؤولية حماية أولادنا وحرمان شبكات الجريمة المنظمة من حصد الأموال على حسابهم".
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وطلبت الجهات المسؤولة في المقاطعات وقتاً إضافياً لتنظيم العملية بما يتناسب مع القرار الجديد، واستجاب ترودو لهذا المطلب مؤكداً أن أي استخدام للماريجوانا قبل أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يعتبر غير قانونياً.
وكان استخدام القنب ممنوعاً في كندا منذ العام 1923، ثم سمحت الحكومة باستخدامه لأغراض طبية في العام 2001.
وبموجب القرار الجديد سيُسمح للبالغين من عمر 18 عاماً شراء واستهلاك وزراعة القنب بكميات محدودة، وسيتم بيعه في أماكن خاصة تشرف عليها الحكومة.
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