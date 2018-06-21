شاهد: العرض السنوي لفساتين زفاف مصنوعة من ورق المرحاض

عرض مصمّمو أزياء فساتينَ زفاف، مصنوعة من ورق المراحيض، أفضل ما لديهم من تصاميم في عرض استضافته مدينة نيويورك الأميركية، أمس الأربعاء.

وتمّ اختيار عشرة فساتين من بين 1500 تصميم تمّ تقديمها من بلاد مختلفة حول العالم، وهي مصنوعة من مواد بسيطة مثل ورق المراحيض إضافة إلى الأشرطة اللاصقة والغراء والخيوط.