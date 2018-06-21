شاهد: العرض السنوي لفساتين زفاف مصنوعة من ورق المرحاض

عرض مصمّمو أزياء فساتينَ زفاف، مصنوعة من ورق المراحيض، أفضل ما لديهم من تصاميم في عرض استضافته مدينة نيويورك الأميركية، أمس الأربعاء.
وتمّ اختيار عشرة فساتين من بين 1500 تصميم تمّ تقديمها من بلاد مختلفة حول العالم، وهي مصنوعة من مواد بسيطة مثل ورق المراحيض إضافة إلى الأشرطة اللاصقة والغراء والخيوط.
وحاز المصمم رونالدو كروز على الجائزة الأولى بعد خمس مشاركات سابقة له، وحصل على مكافأة مادية قدرها عشرة آلاف دولار أميركي.
كروز لم يخفِ سعادته بالجائزة أبداً، وأشار إلى أنّ التحضير لهذا العرض الاستثنائي تطلّب منه شهرين من العمل الشاق.
وأضاف كروز "عندما قيل اسمي لم يكن بمقدوري البقاء واقفاً. كنت أرتجف. أنا أنتظر هذه الجائزة منذ خمسة مشاركات. أنا فعلاً ممنون ومشكور للجنة على قرارها".
وأخذت اللجنة بعين الاعتبار عدّة معايير لاختيار التصميم الأفضل، منها الفرادة والجمال والحس الخلاق وأيضاً جودة العمل ومتانته.
في العرض بدت بعض الفساتين كأنها مصنوعة من القماش مثل عمل "الدانتيل".
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ولكن بعكس الأزياء المصنوعة من الأقمشة، يتوافق جميع المصممون على مدى صعوبة مهمّة حياكة فستان زفاف اعتماداً على مادة مثل ورق المرحاض.
فالمادّة حساسة جداً ويمكن للأوراق أن تتمزق بسرعة، لذا شبّه أحد المشاركين في العرض مهمّة التصميم هذه بالهندسة.
يذكر أخيراً أن عرض الأمس كان الرابع عشر من نوعه الذي تشهده مدينة نيويورك.