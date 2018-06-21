زعماء الاتحاد الأوروبي يلتزمون بتشديد قيود الهجرة

أظهرت مسودة بيان مشترك الأربعاء أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرا بالهجرة سيلتزمون يوم الأحد بتكثيف الجهود لكبح الهجرة إلى أوروبا وتقييد حركة من يطلبون اللجوء.
وقال النص الذي اطلعت عليه رويترز "نحن عازمون على تحقيق تقدم في سبيل مواصلة تقليص أعداد الوافدين غير القانونيين إلى الاتحاد الأوروبي ولا سيما من خلال وسائل تعزيز حماية الحدود الخارجية وإجراءات لجوء مشتركة ومتناغمة وتعزيز التعاون مع دول العبور ودول المنشأ".
وأضاف النص الذي لا يزال قابلا للتغيير "في الوقت نفسه، نرى ضرورة شديدة (لمنع) ... العبور غير القانوني للحدود الداخلية بين الدول الأعضاء من جانب المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء، ومن خلال ضمان إعادة قبول سريعة (للمهاجرين) من جانب الدولة العضو المعنية".
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