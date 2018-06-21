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أوروبا تفتح تحقيقا بشأن الغاز القطري

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أوروبا تفتح تحقيقا بشأن الغاز القطري

مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي
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رويترز
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قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، إنها فتحت تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.

يركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، في بيان: "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة."

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