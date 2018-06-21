أوروبا تفتح تحقيقا بشأن الغاز القطري

قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، إنها فتحت تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.
يركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
"إننا نحاول من خلال العمل الإعلامي ومن خلال قناة المواطن أن نتواصل مع المواطن البلجيكي ونحاول من خلال البرامج و الندوات التي نقدمها إنجاز الكثير من اللقاءات حتى يفهم المواطن البلجيكي ما هو دور الإسلام الحقيقي وما هي المناحي الإيجابية للتعايش السلمي ما بين المكوّنات المؤسّسة للمجتمع البلجيكي سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم"" الحسن هموش رئيس جمعية المواطن ابلجيكية
" إننا جميعنا مهاجرون في هذا العالم،ولا يوجد بليجيكي أو أميركي أو جزائري أو حتى مغربي خالص،ينبغي احترام الأصول الاثنية للأفراد و الجاليات أيضا..من الاهمية بمكان امتلاك القدرة و المؤهلات التي تسمح بالتعامل مع ثقافتين اثنتين، أقصد هنا ثقافة أوروبية و أخرى غير أوروبية،" تيمور غطلاس ..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم لها شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
""قمنا بإرساء سياسة تسمح باندماج الأفراد القادمين من مناطق تعرف معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا. لقد تجنبنا اعتماد مبدأ الحصص على أساس عرقي. وبدلا من ذلك،استندنا على فكرة الحصص القائمة على منطلقات جغرافية تمكّن كل من يبحثون عن فرص عمل ممن يقيمون في مكان معين الحصول على وظيفة" رشيد مضران وزير الشباب والرياضة-بروكسل
" لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين،أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية." رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
"هناك أناس لا يحبون اليهود ، لكنهم لا يريدون إيذاءهم.وهذا الأمر موجود وهم يرون أن اليهود ليسوا أناسا جيدين ثم هناك معاداة السامية تعتمد أساليب الوحشية والكراهية. تلك هي معركتي التي أخوضها ضدذلك. أنا متفائل وأؤمن بالمستقبل ، لأنني أؤمن بالصالح الإنساني.العام"." سيمون غرونوفسكي ناج من المحرقة النازية
"إننا نحاول من خلال العمل الإعلامي ومن خلال قناة المواطن أن نتواصل مع المواطن البلجيكي ونحاول من خلال البرامج و الندوات التي نقدمها إنجاز الكثير من اللقاءات حتى يفهم المواطن البلجيكي ما هو دور الإسلام الحقيقي وما هي المناحي الإيجابية للتعايش السلمي ما بين المكوّنات المؤسّسة للمجتمع البلجيكي سواء تعلق الأمر بالمسلمين أو بغيرهم"" الحسن هموش رئيس جمعية المواطن ابلجيكية
" إننا جميعنا مهاجرون في هذا العالم،ولا يوجد بليجيكي أو أميركي أو جزائري أو حتى مغربي خالص،ينبغي احترام الأصول الاثنية للأفراد و الجاليات أيضا..من الاهمية بمكان امتلاك القدرة و المؤهلات التي تسمح بالتعامل مع ثقافتين اثنتين، أقصد هنا ثقافة أوروبية و أخرى غير أوروبية،" تيمور غطلاس ..فنان و رجل أعمال تركي مقيم ببروكسل
"بلجيكا أعطتني كل شيء،وحين دخلت معترك السياسة كان طموحي هو أن أقدم لها شيئا اعترافا بالجميل.لقد استقبلت بلجيكا والديّ قبل ما يقارب نصف قرن،وقدمت لوالدي كل الوسائل من أجل تربية أبنائهما، ومنح فرصة تعليمنا وعلاجنا." رشيد مضران وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفدرالية الوالونية-بروكسل
""قمنا بإرساء سياسة تسمح باندماج الأفراد القادمين من مناطق تعرف معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا. لقد تجنبنا اعتماد مبدأ الحصص على أساس عرقي. وبدلا من ذلك،استندنا على فكرة الحصص القائمة على منطلقات جغرافية تمكّن كل من يبحثون عن فرص عمل ممن يقيمون في مكان معين الحصول على وظيفة" رشيد مضران وزير الشباب والرياضة-بروكسل
" لا توجد حرب ضد الإسلام و لكن النمسا تطبق بعض القوانين،أسوة بباقي الدول الأوروبية، ولكن بما أن وزير الداخلية النمساوي هو من حزب يميني فيبدو أن الإجراءات ستكون اسرع من غيرها من البلدان الأوروبية." رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أعتقد أن السبب الكامن وراء تلك الأعمال العدائية إنما يرتبط ببعض الإيديولوجيات،التي تؤثر على أذهان بعض الأشخاص،فييغيرون حقائق الاشياء بطريقة ما.حيث يقوم بعضهم بالنظر إلى الأفراد، و يقومون بإصدار بعض الأحكام المسبقة، فينظرون إلى ذلك الشخص باعتباره إيديولوجية ما و ليس شخصا بعينه." آفي طويل رئيس مجلس الطائفة اليهودية في اوروبا،ببروكسل
أوروبا تفتح تحقيقا بشأن الغاز القطري
قالت المفوضية الأوروبية، الخميس، إنها فتحت تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.
يركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، في بيان: "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة."
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