المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض طعنا قدمه بريفيك، منفذ مجزرة أوتويا

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطعن الذي قدمه أندرس بريفيك، منفذ مجزرة أوتويا النرويجية في العام 2011. أندرس بريفيك أشار في الطعن الذي قدمه إلى أنّ وضعه في السجن يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، حسبما جاء في الجلسة القضائية.

وقالت المحكمة في بيان على موقعها الإلكتروني على الانترنت "خلصت محكمة ستراسبورغ إلى أن نظرها في القضية لم يكشف عن أي انتهاكات للاتفاقية، وبالتالي رفض الطلب باعتباره غير مقبول لكونه غير قائم على أساس واضح".