شاهد: تحرش على الهواء مباشرة في مونديال روسيا

لقد انتشر منذ أيام قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمشجّعة شقراء، يقدَّر أنّها من روسيا، وحولها مجموعة من الشباب من مشجعي منتخب البرازيل.

لقد شهدت روسيا، مضيفة بطولة كأس العالم في الأيام الأخيرة بضع حالات تحرّش، عكّرت صفاء المونديال وأثارت موجة عارمة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

كرة القدم لغة عالمية تتحدث بها شعوب كثيرة، والتواصل بها لا يحتاج إلى الكلمات. ولكن في بعض الأحيان، يبدو الخلل في التواصل مخيفاً، خصوصاً إذا كان الخلل فعلاً مقصوداً.

وكانت الشابة ترقص مع الشباب، وتردّد هتافاتهم. ولكن لا يبدو أنها لا تفهم اللغة البرتغالية بالضرورة، فهؤلاء، كما تبيّن لاحقاً، لم يكونوا بصدد تشجيع منتخبهم الوطني والغناء له، إنما كانوا يرددون إيحاءات جنسية موجّهة إليها.

وتمكنت الشرطة البرازيلية من تحديد هوية ثلاثة أشخاص من المجموعة. الأوّل محامٍ متهم بسرقة أموال زوجته، والثاني نقيب في الشرطة أنزلت به محكمة تابعة للأمن الداخلي البرازيلي أكثر من عقوبة خلال سنوات خدمته، أما المواطن الثالث فهو برازيلي متهم بغسل الأموال.

هل هؤلاء الأشخاص ارتكبوا فعلاً هذه الجنح؟ أم أن البرازيل تسعى إلى "تبييض صورتها" أمام العالم عبر تصويرهم على هذا النحو؟

لقد تمّت مشاهدة الفيديو المنشور قرابة مليون مرة، الأمر الذي تسبب بحرج وغضب كبيرين لدى البرازيليين، فعبّروا عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بدورهم.

كذلك نشرت وزارة السياحة البرازيلية بياناً أدانت فيه عملية التحرش بالمرأة خلال كأس العالم. وقالت الوزارة في البيان "إن الذكورية والتمييز ضد المرأة وكرهها مرفوض في كل الحالات، ومرفوض أكثر في حدث عالمي مثل المونديال.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من طرف السلطات الروسية حتى الساعة.

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2- المراسلة الكولومبية

في السياق تعرّضت مراسلة دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة الإسبانية إلى عملية تحرش على الهواء مباشرة. ووقعت الحادثة بسرعة البرق حيث قام أحد المشجعين بإمساك صدر المراسلة وتقبيلها على خدّها.

وعلّقت جولييت غونزاليس على الحادثة قائلة "لقد تحضّرت ساعتين لتلك اللحظة ولكن المشجع استغل الظرف. بعد أن انتهى البث المباشر حاولت البحث عنه ولكنه كان قد اختفى بين الحشد".

وأشارت غونزاليس إلى "رفضها لهذا النوع من السلوكيات الكارهة للنساء في كرة القدم..." مضيفة " أنها تنتمي إلى أولئك النساء اللواتي يكافحن يومياً لحفظ حقوقهنّ".

وترى المراسلة أنّ الثقافة الذكورية الذي ما زالت تطغى على الرياضة بشكل عام.

كبيرة الحكام الألمانيات، بيبيانا ستينهوس، قالت "إنها تتعاطف مع غونزاليس لأن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها هذه الأمور". ووصفت سينهوس الحادثة "بغير المقبولة".

ويواجه مراسلو القنوات العديد من المشاكل خلال تغطيتهم البطولات الرياضية الكبرى، خصوصاً من قبل المشجعين الذين يقاطعون البث المباشر. وحصلت حوادث شبيهة في الماضي مثل الحادثة التي واجهتها مراسلة التلفزيون الرسمي الألماني كلوديا نيومان خلال تغطية مباراة كرة قدم كانت تنجزها.

3 - إعلان "برغر كينغ" الذي أغضب الروس

يوم الخميس الفائت نشر الفرع الروسي لشركة "برغر كينغ" العالمية محتوى إعلانياً تراجع عنه بعد ساعات.

وكتب في الإعلان أنّ المرأة الروسية التي تحبل من لاعب رياضي يشارك في المونديال، ستحصل على مبلغ قدره 50 ألف دولار أميركي وعلى شطائر البرغر المجانية مدى الحياة.

وتراجعت الشركة عن الإعلان مباشرة ونشرت اعتذاراً رسمياً على شبكة التواصل الاجتماعي، وقالت إنها قامت بإلغاء وسحب كلّ المواد التي ترتبط بالإعلان.

ويرى مراقبون أن شركة "برغر كينغ"، ليس بفرعها الروسي فحسب، إنما عالمياً، لها تاريخ في نشر الدعاية التي تحتوي كرهاً للنساء وتمييزاً ضدّهن.

4 - روسيا بين المجتمع التقليدي والانفتاح على العالم

طالبت النائب عن الحزب الشيوعي في مجلس الدوما الروسي، وهي تمارا بليتيوفا، النساء الروسيات بتجنب الحمل من الرجال الأجانب الذين يزورون روسيا في فترة المونديال لأن معاملة أولادهن ستكون "مختلفة" في المستقبل.

وبررت بليتيوفا - التي تبلغ سبعين عاماً - نفسها قائلة إنها ليست قومية، ولكن النساء الروسيات يجب أن يتجنبن العلاقات مع الرجال من الأعراق الأخرى لأن أولادهنّ سوف "يعانون" في المستقبل.

وعلّق الكرملين على دعوة النائب الشيوعية قائلاً "إن النساء الروسيات يمكن أن يقمن بعلاقات مع مَن يردنهم".

ديميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين علّق سريعاً على ما تقدمت به بليتيوفا وقال إن "النساء الروسيات يمكن أن يتدبرن أمرهنّ بنفسهن" مضيفاً "أنهن الأفضل في العالم".