ترشيح مدينة الزهراء في الأندلس لقائمة التراث العالمي لليونسكو

تمّ ترشيح مدينة الزهراء في منطقة الأندلس في اسبانيا لكي تدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة اليونسكو لعام 2018. الزهراء التي كان يطلق عليها البعض "فرساي العصور الوسطى" شيدت من قبل ثامن خلفاء الدولة الأموية في الأندلس عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المُلقَّب بالنَّاصر (912–961).

تقع الزهراء التي تضم كنوزا أثرية كثيرة شمال غرب مدينة قرطبة، وقد جعلها الخليفة مقرَّاً، ومستقرّاً جديداً لخلافته لينأىَ عن صَخَب وضجيج قرطبة الكبرى حيث انتقل الخليفة النَّاصر إليها، لتصبح مدينة الزَّهراء مركزاً للخلافة، وظلت على تلك الحال لمدّة أربعين سنة، وهي مدَّة حُكم عبد الرَّحمن النَّاصر ونجله الحكَم المستنصر، وعندما تولَّى الحاجب المنصور بن أبي عامر الحُكمَ في الأندلس شيّد مدينته الأخرى التي أطلق عليها الزَّاهرة، ونقل مركز الخلافة إليها.