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العراق

محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية

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محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية

محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية
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قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق يوم الخميس بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو أيار.

كان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

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المصدر: رويترز