اسرائيل تحتج على بيان ملكي بريطاني اعتبر القدس الشرقية مُحتلة

زيارة رسمية للأمير وليام أعلن عنها الموقع الملكي البريطاني الرسمي، تتضمن محطات في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ما بين 24 و28 يونيو / حزيران.

وفور الإعلان عن الزيارة احتجت إسرائيل على مضمون البيان، حيث أوضح البيان ان القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما جاء في صحيفة "هآريتس" في عددها الصادر يوم 19 من الشهر الجاري، كما تحاشى البيان الحديث عن إمكانية تضمن الرحلة زيارة للحائط الغربي في القدس، أحد أهم الأماكن المقدسة عند اليهود والمسلمين، وبحسب بالصحيفة، فإن زيارات المسؤولين لهذا الحائط تتم دائما بشكل شخصي بعيدا عن الرسميات.

لقاءات عديدة سيُجريها الدوق مع المسؤولين في المنطقة، حيث سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وستبدأ رحلة الأمير وليام إلى الأردن يوم 24 من الشهر الحالي، ثم سينتقل إلى إسرائيل في مساء اليوم التالي، حيث سيقيم في فندق الملك ديفيد في القدس، والذي كان من أحد أهم المواقع الإدارية إبان الانتداب البريطاني لفلسطين منذ العام 1920 حتى 1948.