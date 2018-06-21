ميركل تدعو للتصدي "لعدائية" إيران وتؤكد أن ألمانيا بلد أمن للأجانب والمهاجرين

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد محادثاتها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الأردن يوم الخميس إنه يجب اتخاذ إجراءات في مواجهة توجهات إيران "العدائية" في الشرق الأوسط.
وقال العاهل الأردني إنه لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
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كما التقت ميركل بمجموعة من طلاب المدرسة الألمانية الأردنية وأكدت أن ألمانيا بلد أمن للأجانب والمهاجرين قائلة: " ألمانيا ما زالت وستبقى آمنة رغم حصول بعد الحوادث التي اتُهم بها أجانب وللاسف حصلت بالفعل حوادث قتل لفتيات صغيرات من قبل لاجئين".
وتعليقاً على الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها الأردن قالت المستشارة : " نحن أيضاً لدينا احتجاجات في ألمانيا، ربما أقل من السابق بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية. أعتقد أنه من الضروري أحياناً اتخاذ قرارات سياسية هامة في هذه الحالات".
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