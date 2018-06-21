شاهد: رئيس وزراء الهندي يشارك الآلاف الاحتفال باليوم العالمي لليوغا

شارك رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي آلاف الأشخاص الاحتفال باليوم العالمي لليوغا في مدينة دهرادون شمال البلاد.
وشوهد مودي وهو يؤدي تمارين التنفس والتمدد بملابس بيضاء مع أكثر من 50 ألف شخص، كما دعا الناس إلى ممارسة اليوغا متحدثاً عن فوائدها الكبيرة لتحقيق حياة هادئة وسلام داخلي.
وقال مودي في تغريدة له على تويتر : "طلبت من الناس مشاركة متعة اليوغا مع الآخرين بتعليمهم، خاصة جيل الشباب كي نتمكن من خلق كوكب مفعم بالصحة".
بدوره وجه رئيس الهند رام ناث كوفيند التحية لكل ممارسي اليوغا في العالم، وأضاف في تغريدة له على تويتر : " اليوغا تقليد هندي قديم، لكنها لا تنتمي للهند وحدها، بل هي جزء من التراث الإنساني".
وأعلنت الأمم المتحدة 21 حزيران/ يونيو و يوماً عالمياً لليوغا، حيث يقوم الآلاف بالتمارين الجماعية والأنشطة الصحية الأخرى حول العالم.
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