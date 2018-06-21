أنجبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في مستشفى في مدينة أوكلاند صباح اليوم، الخميس، مولودها الأوّل، بحسب صور نشرتها على حسابها على إنستاغرام.
وتشكرت أرديرن كلّ من تمّنى لها السلامة في رسالة قصيرة نشرتها بعد أن رزقت ببنت.
رئيسة وزراء نيوزيلندا صاحبة لقب "معارضة ترامب" ترزق بطفلة
أنجبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في مستشفى في مدينة أوكلاند صباح اليوم، الخميس، مولودها الأوّل، بحسب صور نشرتها على حسابها على إنستاغرام.
وتشكرت أرديرن كلّ من تمّنى لها السلامة في رسالة قصيرة نشرتها بعد أن رزقت ببنت.
وأعلنت السلطة التنفيذية أنّ ونستون بيترز، نائب أرديرن، سيتسلّم منصب رئاسة الحكومة لفترة مؤقتة تبلغ مدّتها ستّة أسابيع، وذلك بموجب اتفاق أعلن عنه الطرفان في وقت سابق.
ووصلت أرديرن إلى كبرى المستشفيات العامة في البلاد صباح اليوم بمرافقة شريكها كلارك غايفورد، وهو مقدّم أحد البرامج التلفزيونية لهواة صيد الأسماك.
وتبلغ أرديرن 37 عاماً من العمر وهي المرأة الثانية التي تشغل منصب رئاسة الحكومة في نيوزيلندا، كما أنها الأكثر شباباً من بين رؤساء الحكومات السابقين، ويصف البعض آراءها بالتقدمية.
فمثالاً على ذلك، ظهرت أرديرن بعد انتخابها في العام الماضي في أحد البرامج التلفزيونية، وعبّرت عن رأيها في وضع المرأة التي تشعر اليوم أنها مخيّرة بين الإنجاب والعمل.
وأشارت أرديرن إلى أنه من غير المقبول أن يُطرح هذا النوع من الأسئلة على النساء في القرن الحادي والعشرين، فاتخاذ القرار بالإنجاب حق شخصيّ، ولا يجب أن يضيّع فرصة العمل على النساء، إذ لا ترى فيه تأثيراً على الكفاءة.
كذلك عبّرت رئيسة الوزراء عن غضبها لأن الصحافة الأميركية شبّهت سياسة الهجرة التي تتبعها في أيلول / سبتمبر الماضي بتلك التي يتبعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وكان ائتلاف حزب العمال الذي تقوده أرديرن قد وعد بتقليص عدد المهاجرين بنحو خمسة وعشرين ألف مهاجر خلال السنوات الثلاث التي سيكون فيها على رأس البلاد.
من جهة ثانية، أطلقت مجلة فوغ الشهيرة لقب "معارضة ترامب" على أرديرن حيث لم تتردّد بالردّ عليه عندما قال عنها "إنها تسببت بالكثير من المتاعب في بلادها".
وجاء ردّ أرديرن في قمة آسيا الشرقية في فيتنام في العام الماضي حيث قالت له "عندما تم انتخابي كرئيسة للوزراء، لم يخرج مواطنون للتظاهر ضدّي في الشوارع".