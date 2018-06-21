رئيسة وزراء نيوزيلندا صاحبة لقب "معارضة ترامب" ترزق بطفلة

أنجبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في مستشفى في مدينة أوكلاند صباح اليوم، الخميس، مولودها الأوّل، بحسب صور نشرتها على حسابها على إنستاغرام.

وتشكرت أرديرن كلّ من تمّنى لها السلامة في رسالة قصيرة نشرتها بعد أن رزقت ببنت.