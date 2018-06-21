شاهد: مدرجات الملاعب تفرق الجماهير ويجمعهم شارع "نيكولسكايا"

تحول شارع نيكولسكايا وسط العاصمة الروسية موسكو إلى نقطة تجمع رئيسية لمشجعي المنتخبات في المونديال، بشكل طبيعي يسير هؤلاء باتجاه هذا الشارع للاحتفال، سواء قبل أو بعد المباريات.

جموع الأرجنتينيون في هذا المكان، يحتفلون قبل المباراة، يهتفون ويغنون، أملا في فوز فريقهم على المنتخب الكرواتي هذا المساء، فكرة القدم في الأرجنتين لم تعد رياضة فقط، بل هي جزء من الحياة اليومية.

ماتياس، أحد المشجعين الذين آثروا الحضور إلى موسكو لمساندة فريقهم، ألمح إلى أنه مترقب لما سيحصل، فالفوز بهذه المباراة حل لا بديل عنه، وأضاف:"أشعر بالتوتر، فالمنتخب الكرواتي قوي جدا، لكننا الأفضل لذا سنجد طريقة لهزمه، سننتقل إلى الدور الثاني".

أما هيرمان، فهو مشجع إسباني، آثر على حد قوله الانتقال عبر عدة دول للوصول إلى روسيا، باذلا جهدا كبيرا، حيث ترك أسرته وعمله وراءه، لكي يشجع منتخب بلاده، فكما يقول:"هذه هي الحياة وهذا ما نحب أن نفعله".

المزيد من الأخبار على يورونيوز

ترامب يتراجع ويوقع مرسوماً رئاسياً يسمح بإبقاء الأطفال مع ذويهم

رئيسة وزراء نيوزيلندا صاحبة لقب "معارضة ترامب" ترزق بطفلة

اسرائيل تحتج على بيان ملكي بريطاني اعتبر القدس الشرقية مُحتلة

في الشارع نفسه حشود من مختلف الجنسيات، ألمان وعرب، سنغاليون ودنماركيون وغيرها من الجنسيات، تفرقهم مدرجات الملاعب، لكن يجمعهم تشجيع منتخباتهم، وحب الاحتفال، والملفت هنا أن مشجعي الفرق المتواجهة يجتمعون معا قبل وبعد المباراة للمشاركة بأجواء المونديال.

شارع نيكولسكايا يقع في مركز مدينة موسكو، بين الساحة الحمراء ولوبيانكا، موقعه جعله وجهة للسياح، بالإضافة إلى أماكن أخرى.

ومع أن منظمي البطولة لم يعطوه أهمية كبيرة، حيث حاولوا أن يحددوا منطقة فوروبيفي غوري مكانا لتجمع المشجعين واحتفالاتهم، إلا أن هذا المكان جذب الجميع، ليصبح نقطع الاحتفالات الرئيسية.