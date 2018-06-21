أظهر فيديو لوكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، شانيل هول، ووفوداً أجنبيةً أخرى تحضر حفلاً، في نادي تيدونغقانغ الدبلوماسي، لإطلاق نظام للمسح الصحي بالتعاون مع بيونغ يانغ، وتم خلال المؤتمر عرض صور فوتوغرافية لفحوص طبية للأطفال، كما تم عرض عينات من إمدادات طبية وإغاثية.
كوريا الشمالية تطلق نظاماً للمسح الصحي بالتعاون مع يونيسيف
كوريا الشمالية تطلق نظاماً للمسح الصحي بالتعاون مع يونيسيف
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وتعتمد البيانات التي جمعها المكتب المركزي للإحصاء في بيونغ يانغ في عام 2017 من خلال المسح العنقودي متعدد المؤشرات لليونيسف (MICS) على منهجية دولية كشفت عن بعض المصاعب التي تواجه مواطني البلاد.
يذكر أن الأمم المتحدة لا تستطيع تقديم مساعدة مفتوحة لكوريا الشمالية بسبب العقوبات الدولية، لذا فمساعداتها مقيدة بإطار التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، طالما أنها تحصل على البيانات الأساسية لاحتياجات السكان، وفقاً لليونيسيف.