قام طيار في خطوط "أير آسيا" بطرد الركاب على متن إحدى الطائرات باستخدام نظام التكييف وتشغيله للحد الأقصى بعد أن رفضوا إخلاء الطائرة.
شاهد: طيار يخنق الركاب بنظام التكييف بعد رفضهم النزول من الطائرة
شاهد: طيار يخنق الركاب بنظام التكييف بعد رفضهم النزول من الطائرة
ورفض الركاب النزول بعد إلغاء الرحلة التي تأخرت أربع ساعات بسبب الأمطار الغزيرة. وقال شهود عيان إن سحب الهواء البارد الكثيفة ملأت المكان ودفعت الكثيرين للتقيؤ والأطفال للبكاء.
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وقال أحد الشهود في صفحته على الفيسبوك : " أعلنوا عن خطأ تقني ولم تتحرك الطائرة وعندما رفض الركاب النزول بدأت سحب الهواء البارد تنتشر في الطائرة... بكل بساطة كادوا يخنقون الأطفال ولا طعام ولا ماء على متن المركبة".
وذكر متحدث باسم "أير آسيا" أن الشركة أرادت أن تؤكد أن الرحلة من كولكاتا باغدوغراد واجهت عطلاً تقنياً مما توجب إلغاءها، وأضاف المتحدث : "لم يكن هناك خطر على حياة أحد من الركاب على متن الطائرة عندما كانت سحب الهواء البارد منتشرة في المكان، هذا أمر طبيعي ويحدث عندما يعمل التكييف في ظروف الرطوبة العالية".
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