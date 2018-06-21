شاهد: صحفية أمريكية تبكي على الهواء بسبب أطفال المكسيك

لحظات صعبة مرت بها الإعلامية راشيل مادو، الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران على الهواء مباشرة. صحفية شبكة إن بي سي الأمريكية بدأت بتقديم برنامجها المخصص لقرار ترامب بفصل الأطفال عن أوليائهم لكن فظاعة ما جاء في البرنامج جعلها تتردد، تعتذر، وتوقف الحلقة.
الخبر ومصدره "أسوشياتد بريس" يتحدث عن إطفال ورضّع تم فصلهم عن ذويهم عند الحدود الجنوبية، ليتم احتجازهم في ملجأ للأطفال.
راشيل، والتي تقدم برنامج "راشيل مادو شو" على قناة MSNBC غردت بعدها عبر تويتر مضيفة رابط القصة التي أثرت في نفسها، واعتذرت عن عدم تمالكها نفسها، وقالت:"مهمتي أن اقرأ الأخبار، وهو ما كنت أقوم به حتى بدأت بقراءة هذه الأسطر".