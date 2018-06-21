أوروبا في مواجهة الخطر الإرهابي..لا حلول جذرية في الأفق

على الرغم من الانتكاسات التي مني بها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية سوى أن التهديد الإرهابي يظل قائما. وقد أصدرت الشرطة الأوروبية "اليوروبول" ومقرها لاهاي تقريرا جاء فيه أن أوروبا هي عرضة لهجمات إرهابية يخطط لها التنظيم لزعزعة الاستقرار.

وشدّد التقرير على أن المقاتلين الأوروبيين في صفوف داعش وممن كانوا في سوريا والعراق لم يعودوا جميعهم إلى أوروبا وأن كثيرا منهم كانوا يمارسون التحريض والتخطيط لهجمات إرهابية مع متواطئين ممن يقطنون في الدول الأوروبية. وكشفت الشرطة الأوروبية أن هجمات المسلحين ضد أهداف أوروبية زادت بأكثر من الضعف العام الماضي.