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تركيا : انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج يبدأ في 4 يوليو

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تركيا : انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج يبدأ في 4 يوليو

تركيا : انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج يبدأ في 4 يوليو
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الخميس إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيباشرون الانسحاب من منطقة منبج بشمال سوريا اعتباراً من الرابع من يوليو/ تموز وذلك بعد استعدادات استغرقت شهراً.

وجاءت تصريحات تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك). وذكر أن خارطة الطريق الخاصة بالحل في منبج التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة عليها تنفذ بالكامل.

ووافق البلدان هذا الشهر على اتفاق مبدئي تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب من منبج فيما تتولى القوات التركية والأمريكية الحفاظ على الأمن والاستقرار هناك.

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