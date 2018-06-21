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الولايات المتحدة الأمريكية

كيم يتعهد لترامب بتدمير منشأة عسكرية مهمة

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كيم يتعهد لترامب بتدمير منشأة عسكرية مهمة

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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رويترز
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ذكر مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن موقعا لمحركات الصواريخ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعهد بتدميره، هو عبارة عن منشأة كبيرة في غرب البلاد، كانت تستخدم في اختبار محركات الصواريخ بعيدة المدى.

وقال ترامب للصحفيين بعد قمته التاريخية مع كيم، إن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بتفكيك إحدى المنشآت الصاروخية، مما يمثل أحد أكبر التنازلات التي قدمتها بيونجيانج خلال قمة سنغافورة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى الموقع قائلا إنه يعرف باسم (منصة سوهاي) لإطلاق الأقمار الصناعية، وإن كوريا الشمالية "كانت تستخدم الموقع في اختبار محركات الوقود السائل لصواريخها الباليستية بعيدة المدى". وتقول بيونغ يانغ إن لديها صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه: "وعد الزعيم كيم بأن تدمر كوريا الشمالية قريبا موقعا لاختبار محركات الصواريخ"، لكن لا يوجد جدول زمني محدد لتدميره، كما لم تؤكد كوريا الشمالية أن كيم قطع مثل هذا الوعد.

لا إشارة حول تفكيك المنصة

وقالت (38 نورث)، وهي مجموعة لمراقبة كوريا الشمالية مقرها الولايات المتحدة، إن تحليلا جرى، نهاية الأسبوع الماضي، يخلو من أي إشارة لنشاط يتعلق بتفكيك منصة سوهاي أو أي موقع لاختبار الصواريخ.

ولا يعرف الكثير عن موقع سوهاي الموجود في منطقة تونغتشانغ-ري، باستثناء تصريحات المحللين وما تذيعه وكالة الأنباء المركزية الكورية.

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من جهة أخرى، أفادت تقارير بأن تاريخ إنشاء الموقع يرجع إلى عام 2008، وأن هناك منشآت أبحاث قريبة منه لتطوير الصواريخ، بالإضافة إلى برج يمكنه دعم الصواريخ الباليستية. ويستخدم الموقع بالأساس في اختبار محركات (بايكتوسان) الكبيرة، التي تستخدم في صواريخ بعيدة المدى مثل الصاروخ هواسونج-15.

الوكالات • رويترز