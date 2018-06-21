كيم يتعهد لترامب بتدمير منشأة عسكرية مهمة

ذكر مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن موقعا لمحركات الصواريخ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعهد بتدميره، هو عبارة عن منشأة كبيرة في غرب البلاد، كانت تستخدم في اختبار محركات الصواريخ بعيدة المدى.

وقال ترامب للصحفيين بعد قمته التاريخية مع كيم، إن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بتفكيك إحدى المنشآت الصاروخية، مما يمثل أحد أكبر التنازلات التي قدمتها بيونجيانج خلال قمة سنغافورة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى الموقع قائلا إنه يعرف باسم (منصة سوهاي) لإطلاق الأقمار الصناعية، وإن كوريا الشمالية "كانت تستخدم الموقع في اختبار محركات الوقود السائل لصواريخها الباليستية بعيدة المدى". وتقول بيونغ يانغ إن لديها صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه: "وعد الزعيم كيم بأن تدمر كوريا الشمالية قريبا موقعا لاختبار محركات الصواريخ"، لكن لا يوجد جدول زمني محدد لتدميره، كما لم تؤكد كوريا الشمالية أن كيم قطع مثل هذا الوعد.