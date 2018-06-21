وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا لإرسال أول رائد فضاء من مواطنيها إلى محطة الفضاء الدولية "خلال الأشهر القادمة" مسجلة بذلك خطوة جديدة في مسار تطلعها للمساواة بكبرى الدول المتقدمة تكنولوجيا.
الإمارات ترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 2019
الإمارات ترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 2019
وذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء أن الإمارات ممثلة في مركز محمد بن راشد للفضاء وروسيا ممثلة في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وقعتا اتفاقية تعاون "لإرسال أول رائد فضاء إماراتي للمشاركة في الأبحاث العلمية ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز إم إس الفضائية".
وقالت وكالة الفضاء الروسية إن رائد الفضاء الإماراتي سيقوم بمهمة مدتها عشرة أيام في محطة الفضاء الدولية وذلك في أبريل/نيسان من 2019ز
وتأسس مركز محمد بن راشد للفضاء التابع لحكومة دبي عام 2015 في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات وبهدف تأهيل الأجيال الجديدة من الخبراء والمهندسين والباحثين وإطلاق المشاريع العلمية الطموحة في قطاع الفضاء.
ونقلت الوكالة عن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المركز قوله إن "أول رائد فضاء إماراتي سيغادر الأرض إلى المحطة الدولية للفضاء خلال عام واحد، وذلك بعد الانتهاء من اختيار المرشحين من خلال برنامج الإمارات لرواد الفضاء... من أجل انتقاء أفضل العناصر المؤهلة للقيام بهذه المهمة التاريخية".
ومحطة الفضاء الدولية هي بمثابة قمر صناعي ضخم صالح لحياة البشر فيه وتدور في مدار منخفض حول الأرض وتحمل على متنها طاقما من ستة رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيا في إجراء أبحاث علمية بمختلف التخصصات الفيزيائية والبيولوجية.
وبدأت المحطة في استقبال أطقم رواد الفضاء عام 2000 وتجاوز عدد رواد الفضاء الذين استضافتهم حتى الآن 220 رائد فضاء ينتمون إلى 17 دولة.
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المصدر: رويترز